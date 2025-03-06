RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Китае заявили, что условия мира в Украине не могут определять только Россия и США

Фото: чиновники США и России обсуждали Украину на переговорах в Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европа и Украина должны участвовать в мирном процессе наравне с Россией и США. Условия для мира не могут определять только Москва и Вашингтон.

Об этом заявил специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SMCP.

По словам китайского дипломата, он "потрясен" тем, как президент США Дональд Трамп обходится со своими союзниками в Европе. 

"Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа проводит наглую и властную политику в отношении Европы, обращаясь таким образом со своими союзниками, честно говоря, с европейской точки зрения, это ужасает", - добавил Лу Шае. 

По его мнению, европейские страны "должны задуматься" и сравнить политику Трампа с политикой Китая. Поскольку "дипломатический подход Китая делает упор на мир, дружбу, добрую волю и беспроигрышное сотрудничество".

Он приветствовал дискуссии между США и Россией, направленные на урегулирование войны России против Украины, но подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех заинтересованных сторон, включая европейские государства.

"Различные предлагаемые решения должны быть предметом равного обсуждения, а не диктоваться избранными", - обратил внимание дипломат. 

Скандальный дипломат

Напомним, ранее Лу Шае отличился скандальным заявлением о суверенитете Украины. По его мнению, бывшие советские республики "не имеют статуса в международном праве".

Позже посольство Китая во Франции написало о том, что это всего лишь личное мнение Лу Шайе и Пекин не поддерживает его слова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайМирные переговорыВойна в Украине