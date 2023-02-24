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В Китае заявили, что готовы сыграть "конструктивную роль" в урегулировании войны в Украине

Фото: спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай готов помочь в урегулировании войны России против Украины и сыграть "конструктивную роль".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Китая Ван Вэньбиня, которого цитирует CNN.

Китайский чиновник прокомментировал так называемый "мирный план" Пекина, представленный в годовщину вторжения России в Украину. Он отметил, что Китай готов помочь, но не объяснил, каким образом.

"Мы всегда утверждали, что все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса, должны поощряться и поддерживаться. На основе позиционного документа Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине Китай готов продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса в Украине" , - сказал Ван Вэньбинь.

Напомним, Китай обнародовал анонсированный ранее "мирный план" по войне в Украине. Документ содержит 12 пунктов.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскритиковал "мирный план" Китая, заявляя, что Пекин хочет подыгрывать России.

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