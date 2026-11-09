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В Китае призвали Украину и РФ к мирному соглашению на фоне переговоров в Абу-Даби

20:28 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Елена Бджола
В Китае призвали Украину и РФ к мирному соглашению на фоне переговоров в Абу-Даби Фото: Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Сунь Лей (Getty Images)
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Китай на Совбезе ООН поддержал мирные усилия по окончании войны России против Украины. Также КНР призвала международное сообщество содействовать трехсторонним переговорам в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН 9 ноября.

Китай поддержал мирные переговоры

Сунь Лей одобрил дипломатические усилия по достижению мира в Украине, которые продлятся 10-11 ноября в Абу-Даби.

Дипломат заявил, что сейчас - критически важный этап "для урегулирования ситуации в Украине путем переговоров".

"Китай поддерживает усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что заинтересованные стороны пойдут навстречу друг другу, сохранят эту положительную динамику и будут способствовать скорейшему политическому разрешению кризиса", - сказал он.

Три важных момента

Сунь Лей отметил три момента. По его мнению, во-первых, необходимо обеспечить соблюдение гуманитарных норм и осуществить деэскалацию ситуации. Он приветствовал очередной обмен пленными между Россией и Украиной и гуманитарную миссию в Олешках.

"Мы призываем стороны ставить человеческие жизни во главу угла, сохранять спокойствие и сдержанность, а также эффективно защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, уделяя особое внимание уязвимым группам, в частности женщинам и детям", - сказал Лей.

Во-вторых, как заявил китайский дипломат, сторонам необходимо укрепить стремление к миру и воспользоваться возможностью переговоров. Для этого нужно сделать ряд шагов:

  • продемонстрировать политическую волю,
  • поддерживать связь,
  • постепенно достигать консенсуса,
  • и совместно работать над заключением всеобъемлющего, долговременного и обязательного для выполнения мирного соглашения.

Лей добавил, что КНР рассчитывает на содействие международному сообществу созданию "благоприятной атмосферы для мирных переговоров".

В-третьих, по мнению китайской стороны, "необходимо устранить первопричины кризиса для достижения продолжительного мира". Лей добавил, что "в конфликтах и войнах не бывает победителей".

Позиция Китая

Дипломат говорит, что позиция Китая по украинскому вопросу (так в КНР называют войну РФ против Украины - ред.) остается последовательной.

"Руководствуясь "четырьмя пунктами", предложенными Главой Си Цзиньпином, мы продолжаем способствовать мирным переговорам и политическому урегулированию. Мы поддерживаем тесные контакты со всеми привлеченными сторонами, в том числе с Россией и Украиной, а также активно занимаемся "челночной дипломатией", - сказал Лей.

Дипломат заверил, что Китай готов вместе с международным сообществом и в дальнейшем прилагать усилия для:

  • скорейшего прекращения огня,
  • завершения боевых действий,
  • обеспечения долгосрочной стабильности в регионе.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе отправится в Китай и может встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Они намерены обсудить множество тем.

Кроме того, 10-11 ноября США станут посредниками на переговорах Украины и России в Абу-Даби. На встрече рабочего уровня обсудят послевоенные договоры безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

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