В Китае запретят "непристойную" переписку даже между парами: чего ждать нарушителям

Новые нормы могут распространяться даже на добровольный обмен сексуальными изображениями между взрослыми. По новым правилам, запрет будет касаться таких платформ, как WeChat, и будет особенно строгим в случаях с несовершеннолетними.

Власти Китая заявляют, что изменения призваны "закрыть регуляторные пробелы" и обеспечить "чистую онлайн-среду" без порнографии.

Как будут наказывать нарушителей

Наказание за распространение непристойного контента будет включать административный арест от десяти до 15 суток и штрафы до примерно 700 долларов. Ранее за подобные нарушения наказания были менее строгими.

Эксперты отмечают, что хотя часть положений имеет целью защиту несовершеннолетних, широкое толкование терминов создает риски для приватности пользователей. Опасения растут, поскольку государственные структуры получают доступ к личным сообщениям.

Что предшествовало

Объявление новых правил произошло после резонансного инцидента этим летом, когда в Telegram-группе MaskPark были обнаружены и распространены многочисленные интимные фото женщин без их согласия, что вызвало широкий общественный резонанс в Китае.

Новая политика является частью более жесткого подхода Пекина к контролю интернет-контента и дополняет уже существующие строгие ограничения в цифровом пространстве КНР.