В Китае произошел один из самых страшных взрывов на шахте за десятилетие: погибли 90 человек

Взрыв произошел вечером 22 мая, когда под землей работали почти 250 шахтеров. По данным государственного телеканала CCTV, спасательная операция продолжалась почти сутки.

По состоянию на 23 мая спасателям удалось эвакуировать по меньшей мере 201 человека. Еще 123 пострадавших находились в больницах с травмами различной степени тяжести.

На месте трагедии работали сотни спасателей. Возле шахты дежурили десятки машин скорой помощи, а поисковые группы спускались под землю, чтобы найти работников, которые могли оставаться в ловушке.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к "полной мобилизации сил" для поиска пропавших и распорядился провести тщательное расследование причин трагедии.

По предварительным данным, перед взрывом на шахте зафиксировали опасное превышение уровня оксида углерода.

Один из шахтеров, который выжил, рассказал, что перед взрывом увидел густой дым и почувствовал сильный запах серы.

"Я сказал людям бежать - во время бега я увидел людей, которых задушило и сбило с ног дымом, а потом я тоже потерял сознание", - рассказал он.

Позже мужчина пришел в себя и вместе с другими работниками смог выбраться из шахты.

Китайские власти уже сообщили о задержании ответственного лица предприятия, которое эксплуатировало шахту. Причины аварии сейчас устанавливают.