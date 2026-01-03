В Китае придумали новые налоги, чтобы стимулировать рождаемость в стране, - Reuters

Власти Китая с начала года изменили налоговый режим для средств контрацепции, продолжая корректировать демографическую политику на фоне устойчивого снижения рождаемости и сокращения численности населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Отмена налоговых льгот на контрацепцию

С 1 января Китай прекратил действие льготы, которая более 30 лет освобождала противозачаточные средства от налогообложения.

Презервативы и противозачаточные таблетки теперь облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 13%, которая применяется к большинству потребительских товаров.

Демографический спад и реакция Пекина

Решение принято на фоне попыток властей изменить негативные демографические тенденции.

В 2024 году численность населения страны сократилась третий год подряд, а эксперты предупреждают о сохранении этой динамики в будущем.

Снижение рождаемости остается одной из ключевых проблем второй по величине экономики мира.

Финансовые стимулы для семей

В прошлом году власти освободили субсидии на уход за детьми от налога на доходы физических лиц и ввели ежегодную финансовую помощь семьям с детьми.

Эти меры стали частью комплекса шагов, реализованных в 2024 году, включая призывы к учебным заведениям продвигать "образование любви", формируя позитивное отношение к браку, семье и рождению детей.

Позиция руководства страны

В декабре на ежегодной Центральной экономической рабочей конференции высшее руководство вновь пообещало содействовать формированию «позитивного отношения к браку и деторождению» с целью стабилизации рождаемости.

Причины падения рождаемости

Рождаемость в Китае снижается на протяжении десятилетий из-за последствий политики одного ребенка, действовавшей с 1980 по 2015 год, а также ускоренной урбанизации.

Дополнительное влияние оказывают высокая стоимость ухода за детьми и образования, неопределенность на рынке труда и замедление экономического роста, что сдерживает желание молодых людей создавать семьи.