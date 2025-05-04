В Китае подтвердили, что Си Цзиньпин полетит к Путину на парад

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне в Москве", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 9 мая в Москве состоится большой парад, на который Путин пригласил ряд лидеров других стран.

Также Кремль объявил якобы "перемирие" на три дня - с 8 по 10 мая. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина готова к прекращению огня, но не на российские праздники, а на 30 дней.