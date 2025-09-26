В Китае озвучили собственную версию причин войны в Украине: что говорят

Комментируя последние заявления западных политиков о том, что Китай мог бы оказать давление на Россию с целью прекращения войны в Украине, спикер МИД КНР заявил, что Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис", ни его участником.

По словам дипломата, не Китай не желает прекращения конфликта, разжигает его и даже наживается на этом, а "другие стороны".

"Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, корни "украинского кризиса лежат в региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе, которые долго накапливались.

"Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти правильный путь решения проблемы", - добавил он.