ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Китае лавина заблокировала выезд из автомобильного тоннеля: погибли десятки человек

Новина українською →
Пекин, Воскресенье 22 января 2023 05:14
В Китае лавина заблокировала выезд из автомобильного тоннеля: погибли десятки человек Фото: в Китае лавина сошла на автомобильный тоннель и заблокировала выезд (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Тибетском автономном районе Китая на автомобильное шоссе сошла лавина. В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 28 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

“Спасательная операция по поиску попавших под лавину на тибетском шоссе людей завершилась. Число погибших составляет по меньшей мере 28 человек”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что люди оказались заблокированы в автомобилях, когда во вторник вечером снег засыпал выход из тоннеля вблизи города Ньинчи.

Местные власти отправили 1348 спасателей и 236 единиц техники, чтобы помочь раскопать проход протяженностью 7,5 км. По информации спасателей, причиной лавины стал сильный порывчатый ветер.

Ранее мы писали, что в горнолыжном районе Лех-Цурс на западе Австрии сошла лавина. Сообщается, что под завалами находятся около десяти лыжников, начата спасательная операция.

Также сообщалось, что в Закарпатской области сошла лавина, которая сопровождалась обрушением горной массы, и обвалившиеся камни повредили жилые дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина