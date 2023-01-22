В Китае лавина заблокировала выезд из автомобильного тоннеля: погибли десятки человек

Фото: в Китае лавина сошла на автомобильный тоннель и заблокировала выезд (wikimedia.org)

В Тибетском автономном районе Китая на автомобильное шоссе сошла лавина. В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 28 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

“Спасательная операция по поиску попавших под лавину на тибетском шоссе людей завершилась. Число погибших составляет по меньшей мере 28 человек”, - говорится в сообщении. Сообщается, что люди оказались заблокированы в автомобилях, когда во вторник вечером снег засыпал выход из тоннеля вблизи города Ньинчи. Местные власти отправили 1348 спасателей и 236 единиц техники, чтобы помочь раскопать проход протяженностью 7,5 км. По информации спасателей, причиной лавины стал сильный порывчатый ветер.