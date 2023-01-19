В Китае количество критических случаев COVID достигло пикового уровня

Как пишет издание, по данным китайских органов здравоохранения, количество пациентов, больных коронавирусом, нуждающихся в интенсивной терапии в больницах Китая, достигло пика. Причину они видят в том, что миллионы людей путешествуют по стране накануне китайского Нового года, что влечет за собой опасения новых вспышек. Эксперты, по информации Reuters, ожидают до 36 тысяч умерших в день уже через неделю. Однако это число не включает умирающих дома, к тому же, некоторые врачи в Китае свидетельствуют, что им не рекомендуют указывать COVID в свидетельствах о смерти.

В прошлую субботу Китай заявил, что в период с 8 декабря 2022 года по 12 января этого года в больницах умерло почти 60 тысяч человек от COVID, что примерно в 10 раз больше, чем в предыдущих сообщениях. Однако эти официальные данные вызвали общий скептицизм после того, как в прошлом месяце внезапно был отменен антивирусный контроль, в течение трех лет защищавший 1,4 млрд жителей Китая от этой болезни.

Согласно последним прогнозам британской компании Airfinity, из-за роста количества поездок на новогодние праздники 62 млн человек могут быть заражены вирусом в период с 13 по 27 января, а количество ежедневных смертей от COVID может достигнуть пика 26 января, что резко превышает предыдущие прогнозы.

"Наш прогноз оценивает значительную нагрузку на систему здравоохранения Китая в течение следующих двух недель. И вполне вероятно, что многие поддающиеся лечению пациенты могут умереть из-за переполненных больниц и отсутствия необходимого ухода", - сказал директор по аналитике Airfinity Мэтт Линли.

Другие эксперты предполагают, что в этом году от болезни умрет более 1 млн человек.

Свежие данные, пишет Reuters, появились после того, как лидер Китая Си Цзиньпин выразил обеспокоенность тем, что сельские районы плохо оснащены для борьбы со всплеском инфекций, поскольку официально начинающиеся 21 января праздники возвращают толпы городских жителей в свои родные города.

Но официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения заявил, что Китай прошел пиковый период по количеству пациентов с COVID в клиниках, отделениях неотложной помощи и критических состояний. Чиновник сообщил, что количество пациентов с критическими состояниями в больницах было более чем на 40% ниже 17 января по сравнению с пиком, который наблюдался 5 января.

Хаотичный выход Китая из режима массовых карантинов, ограничений на поездки и массового тестирования на COVID также побуждал людей употреблять сильнодействующие препараты, поскольку люди самостоятельно боролись с этой болезнью. Чтобы удовлетворить резко растущий спрос, производители лекарств в Китае спешат утроить свои мощности по производству основных лекарств от лихорадки и кашля.

"Несмотря на усложнение ситуации и количество погибших, есть оптимизм, что Китай восстановит экономику с 17 трлн долларов, темпы роста которой являются одними из самых низких за почти полвека. Владельцы и руководители заводов в Китае, производящие почти треть промышленных товаров в мире, надеются вернуться к нормальной жизни после многих лет ограничений, связанных с вирусами, и недавней волной инфекций, нарушившей бизнес", - отмечает издание.

Эти надежды подтолкнули основные фондовые рынки Китая и валюту юань к многомесячным максимумам на последних сессиях.

"Начиная со второго квартала Китай может наблюдать резкое восстановление экономики", - заявила заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.