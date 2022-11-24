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В Китае фиксируют наибольший прирост инфицированных COVID-19 за все время

Фото: в Китае новый рекорд по заражениям COVID-19 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Китае официально зарегистрировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 в день. Было зафиксировано 31 656 инфицированных, что стало новым историческим рекордом в стране.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные National Health Commission.

По данным китайских властей, среди выявленных медиками за прошлые сутки, 23 ноября, 31 656 случаев заражения коронавирусом подавляющее большинство - 27 646 - было бессимптомное заболевание, в то время как только 4 010 случаев были симптоматическими.

Днем ранее было 29 157 новых случаев. Из них 2 719 симптоматических и 26 438 бессимптомных инфекций, которые Китай считает отдельно.

Новые местные случаи заражения COVID-19 в Поднебесной являются самыми высокими с апрельского пика. Так, ранее максимальный прирост инфицированных в стране - 29 411 случаев - регистрировали 14 апреля.

Сейчас был рзарегистрирован один летальный случай в результате коронавирусной болезни.

Всего в Китае число погибших из-за COVID-19 уже достигло 5232 человек.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 привела к всплеску инфекций супербактерий, согласно отчету Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Напомним, перед этим во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года.

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