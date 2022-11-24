У Китаї фіксують найбільший приріст інфікованих COVID-19 за весь час

За даними китайської влади, серед виявлених медиками минулої доби, 23 листопада, 31 656 випадків зараження коронавірусом переважна більшість - 27 646 - було безсимптомне захворювання, тоді як тільки 4 010 випадків були симптоматичними.

Днем раніше було 29 157 нових випадків. З них 2 719 симптоматичних і 26 438 безсимптомних інфекцій, які Китай вважає окремо.

Нові місцеві випадки зараження COVID-19 у Піднебесній є найвищими з квітневого піка. Так, раніше максимальний приріст інфікованих у країні - 29 411 випадків - реєстрували 14 квітня.

Наразі було зареєстровано один летальний випадок внаслідок коронавірусної хвороби.

Загалом у Китаї кількість загиблих через COVID-19 вже досягла 5232 людей.