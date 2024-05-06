Китай обязался воздержаться от продажи России любого оружия, - Макрон

Власти Китая взяли на себя обязательство воздержаться от продажи России любого оружия и будут строго контролировать экспорт товаров двойного назначения.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Французский президент уточнил, что власти Китая обязались строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

В контексте войны в Украине Макрон заявил, что стремится поддерживать тесный диалог с Китаем, а Париж намерен воспользоваться приездом Си Цзиньпина, чтобы гарантировать, что Пекин не перейдет на явную поддержку российских военных усилий.

"Я благодарю вас за этот момент координации, которого вы хотели перед визитом Владимира Путина в Китай, который также позволит нам иметь общую повестку дня и иметь возможность определить желание или нежелание двигаться к этому устойчивому миру", - добавил Макрон.

Президент Франции заверил, что у Запада нет планов по смене режима в Кремле.