Китай снова ответил на пошлины Трампа: что заявили в Пекине

На пресс-конференции дипломата спросили есть ли вероятность проведения в ближайшее время переговоров президентов Китая и США касательно новых резонансных тарифов.

"Мы неоднократно подчеркивали, что давление или угрозы на Китай не является правильным способом взаимодействия с нами. Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы", - сказал спикер диппредставительства.

На вопрос намерен ли Пекин принять меры по минимизации или устранению последствий повышения тарифов, спикер МИД отметил, что "правительство Китая заявило о своей справедливой позиции в отношении этого злоупотребления".

Лин Цзянь отметил, что повышение тарифов США для всех торговых партнеров, включая Китай, под разными предлогами, серьезно нарушают законные права и интересы стран, правила ВТО (Всемирной торговой организации. - ред.), подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему и дестабилизирует мировой экономический порядок.

"Китайское правительство решительно осуждает и категорически отвергает такие действия. То, что делают США - это типичное проявление односторонности, протекционизма и экономического запугивания. Это навредит и самим США, и другим странам", - отметил Цзянь.