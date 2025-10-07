Китай построит 11 новых нефтяных резервуаров для увеличения стратегических запасов, - Reuters

Как пишет издание, строительство более новых нефтяных резервуаров в глубине страны свидетельствует об активизации усилий Пекина по обеспечению энергетической безопасности,

"Китай, крупнейший в мире покупатель сырой нефти, добавляет одиннадцать новых месторождений нефти в этом и следующем году, поскольку Пекин ускоряет накопление запасов стратегического товара для обеспечения безопасности поставок", - пишет Reuters.

Согласно сообщению, три из одиннадцати новых нефтяных месторождений возводят в центральных районах Китая - в северной провинции Шэньси и на юго-западе Юньнани. Остальные объекты расположат вдоль восточного и южного побережья страны.

Строительством резервуаров занимаются национальные нефтяные компании, которые закупают сырье для стратегических запасов. Правительство определит эти объекты как резервные на случай чрезвычайных ситуаций.

Ожидается, что государственные нефтяные корпорации КНР увеличат свои мощности по хранению почти на 170 миллионов баррелей.