Китай увеличил импорт российской нефти на фоне рекордных скидок, - Reuters

"По данным Генеральной таможенной администрации, крупнейший импортер нефти в мире в ноябре импортировал 50,89 млн метрических тонн нефти, что эквивалентно 12,38 млн баррелей в сутки, что на 5,24% больше, чем в октябре", - пишет агентство.

С начала года до ноября импорт Китая достиг 521,87 млн тонн сырой нефти, что на 3,2% превышает прошлогодние показатели.

Несмотря на сезонный спад внутреннего спроса, цены на сырье упали в результате санкционного давления на Иран и РФ. В результате больше НПЗ подали заявки на предварительные импортные квоты до первой партии следующего года.

Reuters отмечает, что РФ была вынуждена ввести рекордные скидки для Китая из-за санкций. В частности, нефть марки ESPO с загрузкой сейчас реализуется в портах Китая со скидкой 5-6 долларов за баррель по сравнению с Brent.

Источники издания сообщили, что за всю историю наблюдений эта скидка стала самой большой. Например, в октябре эта марка нефти продавалась со скидкой в 0,5-1 доллар за баррель.

Несмотря на такое удешевление, некоторые грузы российской нефти, которые загрузили в декабре, до сих пор не нашли своих покупателей.

"Скидки на российскую нефть в Китае выросли из-за падения спроса после того, как государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки из-за западных санкций, а частные игроки стали осторожнее относиться к источникам поставок сырья", - отмечает Reuters.