RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Китай увеличил импорт российской нефти на фоне рекордных скидок, - Reuters

Иллюстративное фото: из-за западных санкций РФ продает Китаю нефть с рекордными скидками (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В ноябре Китай импортировал на 4,88% больше сырой нефти по сравнению с 2024 годом, при этом суточные объемы сейчас на самом высоком уровне с августа 2023. Это произошло вследствие существенного удешевления сырья из-за санкций против Ирана и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По данным Генеральной таможенной администрации, крупнейший импортер нефти в мире в ноябре импортировал 50,89 млн метрических тонн нефти, что эквивалентно 12,38 млн баррелей в сутки, что на 5,24% больше, чем в октябре", - пишет агентство.

С начала года до ноября импорт Китая достиг 521,87 млн тонн сырой нефти, что на 3,2% превышает прошлогодние показатели.

Несмотря на сезонный спад внутреннего спроса, цены на сырье упали в результате санкционного давления на Иран и РФ. В результате больше НПЗ подали заявки на предварительные импортные квоты до первой партии следующего года.

Reuters отмечает, что РФ была вынуждена ввести рекордные скидки для Китая из-за санкций. В частности, нефть марки ESPO с загрузкой сейчас реализуется в портах Китая со скидкой 5-6 долларов за баррель по сравнению с Brent.

Источники издания сообщили, что за всю историю наблюдений эта скидка стала самой большой. Например, в октябре эта марка нефти продавалась со скидкой в 0,5-1 доллар за баррель.

Несмотря на такое удешевление, некоторые грузы российской нефти, которые загрузили в декабре, до сих пор не нашли своих покупателей.

"Скидки на российскую нефть в Китае выросли из-за падения спроса после того, как государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки из-за западных санкций, а частные игроки стали осторожнее относиться к источникам поставок сырья", - отмечает Reuters.

 

Напомним, по информации СМИ, Россия сосредоточилась на увеличении экспорта природного газа в Китай. Страна-агрессор поставляет газ китайцам по сниженной цене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайСанкции против России