Китай заявляє, що глава ВООЗ проробив гарну роботу

У неділю, 24 травня, головний дипломат уряду Китаю Ван Йі заявив, що глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреіусус проробив гарну роботу. За його словами, "країни з пристойністю будуть підтримувати цей орган".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначимо, такі заяви відбуваються на тлі повідомлень, що Китай і США наближаються до межі нової Холодної війни. Влада Китаю вважає, що деякі політичні сили в США спотворюють реальність і спеціально йдуть на конфронтацію з КНР, від чого "в кінцевому підсумку програють всі".

При цьому позиція США щодо ВООЗ вкрай протилежна. Адміністрація американського президента Дональда Трампа вважає дії ВООЗ щодо коронавірусу неефективними, а сам Трамп назвав організацію "маріонеткою Китаю".

Крім того, у США збираються створити свій аналог ВООЗ при державному департаменті, а нинішню організацію позбавити фінансування.

Держдеп призначить координатора для спостереження майже за всіма аспектами готовності до пандемії та відповідних заходів - від глобального поширення вакцин та лікарських засобів до розробки модернізованих протоколів для запобігання поширення спалаху інфекції.

До цього Трамп практично щодня звинувачував Китай в приховуванні реальних даних про коронавірус. Китай, своєю чергою, відкидає всі звинувачення. При цьому головний епідеміолог країни раніше заявляв, що Китай спочатку приховував реальну статистику щодо коронавірусу.

Президент США також якось не виключив, що може розірвати всі зв'язки з Китаєм.

Крім того, Америка вже ввела санкції проти 33 китайських компаній і організацій з різних причин, в їх числі Huawei.

У компанії заявляють, що їх бізнес неминуче буде порушено цими санкціями, а влада Китаю, своєю чергою, обіцяє захищати інтереси своїх компаній.