Китай заявив про вимушені контрзаходи через мита США

Китай вживе необхідних заходів у відповідь на дії США, які підвищили мита на китайські товари. Про це йдеться в повідомленні міністерства торгівлі КНР.

У відомстві зазначили, що одинадцятий раунд торговельних консультацій Вашингтона і Пекіна триває. У зв'язку з цим "є надія, що американська та китайська сторони будуть працювати разом для вирішення існуючих проблем шляхом співробітництва і консультацій".

"Китай глибоко шкодує про те, що йому доведеться прийняти необхідні контрзаходи", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Китай зірвав угоду на торгових переговорах між країнами. Президент США підкреслив, що якщо угода не буде підписана, Китай очікують високі мита.

РБК-Україна писало, що в кінці минулого тижня Трамп заявив про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Так, американський президент пообіцяв вже в цю п'ятницю підняти мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.