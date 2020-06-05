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Понад метр води: центр Венеції затопило

Новини » Надзвичайні події     05.06.2020 - 15:21
Понад метр води: центр Венеції затопило
Фото: затоплений центр Венеції (twitter.com l.patrizia)

Паводок є найсильнішим за останні 20 років

Більша частина історичного центру Венеції опинилася під водою внаслідок рекордного паводку. За останні двадцять років у червні таке траплялося лише двічі.

Про це повідомляє La Stampa.

Наголошується, що в деяких місцях висота води досягала 116 см. Більше було тільки у 2002 і 2016 роках - тоді вода підіймалася до рівня 121 см і 117 см відповідно.

Фото: площа Святого Марка e Венеції (twitter.com/ShareMySeaIT, VeraMantengoli)

Для червня таке явище є вкрай рідкісним. Незвично високий прилив пояснюється штормом в Атлантичному океані, який приніс у місто проливні дощі.

До вечора у Венеції очікується ще один прилив, максимальний рівень води може піднятися до 119 см.

Нагадаємо, два роки тому злива затопила більшу частину Венеції, були закриті сотні шкіл.

А всього місяць тому проливні дощі призвели до підтоплень у Мілані.

Зазначимо, що українські міста також постраждали від тривалого "сезону дощів", тиждень тому українською Венецією стала Одеса.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ливеньподтоплениеВенециязатопление
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