Китай запустил в космос новый экспериментальный спутник

Этот экспериментальный спутник был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-2С" в воскресенье, 9 июля. Он уже вышел на запланированную орбиту.

Космический аппарат будет выполнять тестовые миссии для спутниковых интернет-технологий.

Отмечается, что данный запуск стал 478-м полетом ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Запуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" с испытательным спутником (фото: Wang Jiangbo / Xinhua)

Космические программы Китая

КНР активно занимается вопросом космических разработок, и регулярно производит пуски ракет.

Месяц назад Китай во второй раз запустил в космос твердотопливную ракету-носитель Лицзянь-1 Y2, которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутников. Они будут использоваться для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.

Ранее, 23 мая, сообщалось о намерениях запустить в космос очередную миссия на корабле Shenzhou-16.

А перед этим, в начале апреля, Китай осуществил первый запуск ракеты-носителя "TL-2 Y1", доставившей на околоземную орбиту спутник.