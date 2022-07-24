Китай запустив у космос другий модуль космічної станції, - Reuters

Китай успішно запустив у космос другий із трьох модулів космічної станції. Вага лабораторного модуля Wentian становить аж 23 тонни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Модуль було запущено завдяки потужній китайській ракеті Long March 5B з космічного стартового центру Веньчан на південному острові Хайнань.
Wentian відокремився від ракети приблизно через 10 хвилин після запуску.
Довжина лабораторного модуля становить 17,9 метра. В майбутньому астронавти зможуть проводити в ньому наукові експерименти. Також модуль обладнаний шлюзовою кабіною, яка стане головною точкою виходу-входу для позакорабельних заходів.
Третій модуль станції Mengtia запустять у жовтні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX запустила у космос чергову партію супутників Starlink.
Тим часом Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.