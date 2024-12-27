Китай ввел санкции против американских компаний ВПК за продажу оружия Тайваню

Как напоминает издание, Штаты недавно объявили о значительной военной помощи Тайваню, что, согласно заявлению Министерства иностранных дел (МИД) Китая серьезно нарушает принцип "одного Китая".

Санкции Пекина были введены против:

Insitu Inc;

Hudson Technologies Co;

Saronic Technologies, Inc;

Raytheon Canada;

Raytheon Australia;

Aerkomm Inc;

Oceaneering International, Inc;

"Их движимое и недвижимое имущество, а также другие виды активов на территории Китая будут заморожены. Всем организациям и частным лицам на территории Китая запрещается вступать с ними в транзакции, сотрудничество и другие виды деятельности, говорится в заявлении", - добавляет Global Times.

Отношения между Китаем и США

Отношения между США и Китайской Народной Республикой (КНР) остаются сложными и напряженными, охватывая такие сферы, как торговля, политика, безопасность и технологии.

Оба государства являются глобальными конкурентами, и их взаимоотношения определяются экономическим соперничеством и геополитическим напряжением. Особенно это заметно в вопросах, связанных с Тайванем, ситуацией в Южно-Китайском море и правами человека.

Дополнительным фактором напряженности стали политические связи между Китаем и Российской Федерацией (РФ). Соединенные Штаты неоднократно обращали внимание на риски для международной репутации Китая из-за его помощи Москве в обход санкций, введенных против РФ за развязывание войны против Украины.