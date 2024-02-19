Китай надеется на углубление связей с Венгрией в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, заявил министр общественной безопасности Ван Сяохун премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на прошлой неделе.

Во время визита в Будапешт Ван выразил надежду, что такие усилия станут "новым событием в двусторонних отношениях" в таких областях, как борьба с терроризмом и транснациональной преступностью.

Они также будут включать наращивание потенциала безопасности и правоохранительной деятельности в рамках инициативы "Один пояс, один путь", целью которой является связать Китай с миром посредством торговых и инфраструктурных связей.

Ван также встретился с министром внутренних дел Шандором Пинтером и подписал документы о сотрудничестве между правоохранительными органами и службами безопасности.

Союзники Путина

Гарантии безопасности Китая появились на фоне того, как Венгрия, союзница России, в последнее десятилетие под руководством Орбана работала над ослаблением своей зависимости от западных стран, а в последнее время сопротивляется давлению с целью одобрить расширение НАТО в Европе.

Венгрия - единственное государство НАТО, которое не ратифицировало заявку Швеции на вступление в блок безопасности.

Китай критиковал НАТО, особенно после того, как в прошлом году блок заявил, что Пекин бросил вызов его интересам, безопасности и ценностям своими "амбициями и политикой принуждения".

Государственные СМИ Китая назвали НАТО "серьезным" вызовом глобальному миру и стабильности.

Пакт о безопасности с Венгрией представляет собой дипломатическую победу Китая в Европейском Союзе. Растущая близость этой центральноевропейской страны к Пекину уже вбила клин в коллективный фронт ЕС.