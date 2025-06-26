Перед встречей с мировыми лидерами на саммите НАТО в Гааге генеральный секретарь НАТО Марка Рютте заявил о "массовом наращивании" военных сил в Китае и о поддержке Китаем военных усилий в Украине.

"Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны России, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше. Поэтому это будет вопросом номер один в повестке дня сегодня", - сказал Рютте.

Представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь сегодня ответил на заявления генерального секретаря НАТО.

Цзякунь отрицает поставки Китаем оружия сторонам в войне в Украине и даже обвинил "соответствующий персонал НАТО" в клевете на "нормальное наращивание военных мощностей" Китаем.