Найбільша крадіжка в історії: Росія вкрала 400 лізингових літаків на 10 млрд доларів

У понеділок, 28 березня, закінчується крайній термін для російських авіакомпаній, які повинні повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже 10 млрд доларів. Лізингодавці втрачають надію на те, що вони повернуть свої літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Боюся, ми станемо свідками найбільшої крадіжки літаків в історії комерційної цивільної авіації", - сказав Володимир Білоткач, доцент кафедри управління повітряним транспортом Сінгапурського технологічного інституту.

Більшість літаків як і раніше літають по внутрішніх маршрутах Росії, хоча Бермудські острови та Ірландія, де зареєстровано більшість з них, призупинили дію сертифікатів льотної придатності, що зазвичай означає, що польоти повинні бути припинені.

Подвійна реєстрація не допускається відповідно до міжнародних правил, але Росія вже перевела більше половини літаків, що належать іноземцям, в свій власний реєстр. Уряд Росії також заявив, що 78 літаків російських перевізників були заарештовані за кордоном і не повернутися в Росію.

Авіація стала однією з перших жертв вторгнення Москви в Україну, оскільки захід і Росія ввели заборони на використання повітряного простору. Тепер орендодавцям загрожують великі списання або довга страхові спори, оскільки 28 березня наближається крайній термін припинення оренди літаків відповідно до санкцій Європейського Союзу.

Хоча літаки застраховані, безпрецедентний характер і масштаби потенційних збитків, ймовірно, означатимуть роки судових розглядів між орендодавцями і страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення про виплати, кажуть аналітики.

І навіть якщо літаки будуть конфісковані, відшкодовувана вартість буде під питанням, тому що літаки повинні мати точні записи про технічне обслуговування, щоб гарантувати, що вони були оснащені справжніми, відстежуваними деталями - ще одна область, на яку націлені західні санкції щодо Росії.

Хоча загальна вартість літаків величезна, вплив на окремі лізингові компанії все ще може бути керованим, навіть якщо буде потрібно списання, оскільки на частку літаків, зданих в оренду російським авіакомпаніям, припадає менше 10% портфелів більшості лізингових компаній.

"Це не завдасть шкоди цим підприємствам", - сказав Бред Дейлі, директор Alton Aviation Consultancy, який раніше працював в ірландському лізинговому гіганті AerCap Holdings.

Однак, за його словами, "це дійсно змінює майбутній ринковий потенціал Росії".