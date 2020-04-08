Китай закрив на карантин місто на кордоні з Росією

Китай закрив кордон з Росією в автомобільному пункті пропуску Прикордонний-Суйфеньхе в Примор'ї через спалах коронавірусу та ввів у китайському місті каранин. Про це повідомляє Reuters

Як зазначається, за день у провінції Хейлунцзяні зафіксували 25 випадки коронавірусу через наплив заражених приїжджих із сусідньої Росії. У зв'язку з цим, китайська влада ввела обмеження на переміщення жителів міста, як раніше було в Ухані (провінція Хубей).

Зокрема, тепер люди мають лишатись у домівці - лише одна людина на сім'ю може виїжджати раз на три дні, щоб придбати необхідне, і вони повинні повернутися того ж дня.

Додамо, станом на 8 квітня у Російській Федерації зареєстровано 8672 випадків коронавірусу у 81 регіоні.

Також повідомимо, що в КНР за останню добу зафіксували 62 випадки зараження коронавірусною інфекцією, померли дві людини. Всього в КНР зараз виявлено 1042 ввізних випадки коронавірусної інфекції, все ще хворіють 714 чоловік, 23 перебувають у важкому стані, 328 чоловік за добу одужали.

Нагадаємо, вчора в Китаї вперше з січня за добу не зафіксовано жодного летального випадку через коронавірусну хворобу.