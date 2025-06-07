Китай закроет один из крупнейших НПЗ, который перерабатывает нефть из России, - Reuters

Закрытие планируется в конце месяца, сказали Reuters четыре источника в нефтяной отрасли. PetroChina остановит нефтяную установку на заводе Dalian Petrochemical Corp производительностью 200 000 баррелей в день, а установки вторичной переработки - в следующем месяце.

Это часть плана Китая по закрытию государственного завода-гиганта и созданию вместо него меньшего предприятия. PetroChina тем временем начнет сокращать запасы сырой нефти и другого сырья в этом месяце и очистит все запасы этой продукции до конца августа, сообщили два источника Reuters.

PetroChina начала процесс закрытия завода в Даляне еще в конце 2023 года. На этот завод приходится почти 3% национальных нефтеперерабатывающих мощностей Китая. Предприятие перерабатывает преимущественно российскую смесь сырой нефти ESPO с сибирских месторождений.