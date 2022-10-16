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Китай призвал своих граждан "как можно скорее" выехать из Украины

Фото: Китай призвал своих граждан выехать из Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Китай призвал своих граждан, которые все еще находятся в Украине, выехать из страны или усилить меры предосторожности, учитывая серьезную ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сhina Daily.

При этом посольство Китая в Украине окажет помощь в организации эвакуации из Украины.

Те, кто находится в Украине, должны связаться с посольством "как можно скорее" и зарегистрировать свои личные данные. Людей, которые добровольно эвакуируются и переезжают в самостоятельном режиме, просят сообщить в дипмиссию.

Ранее посольство США в Киеве призвало американцев выехать из Украины, когда это будет безопасно. Такой призыв был сделан из-за массированных российских атак по Украине.

Напомним, посольства стран западных партнеров Украины не планируют эвакуироваться из Киева из-за массированных ударов россиян по мирным городам.

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