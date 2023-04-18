Китай запретил сотрудничать с двумя американскими производителями оружия

Китай ввел запрет на сотрудничество с американскими компаниями Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin Corp, которые производят оружие.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявило Министерство коммерции КНР.
Ведомство отметило, что теперь китайские предприятия не могут осуществлять импортно-экспортную деятельность с вышеупомянутыми компаниями США. Это сделано с целью предотвратить использование продукции компаний КНР в производстве американского оружия.
При этом высшему руководству Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin Corp запрещено был запрещен въезд, работа, пребывание и проживание в Китае.
Причиной таких мер является то, что вышеупомянутые производители оружия продавали свою продукцию Тайваню, уточняют в Минкоммерции.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Тайвань купит у США 400 ракет Harpoon в рамках подготовки к возможному вторжению Китая.
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