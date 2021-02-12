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Китай заблокував телеканал BBC через "серйозне порушення контенту"

Автор: Даша Харченко

Китайський регулятор мовлення NRTA (Національна адміністрація радіо та телебачення)повідомив, що на в країні заблокували роботу телеканалу BBC World News. Там заявляють про "серйозне порушення контенту".

Про це повідомляє Xinhua.

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NRTA заявила, що канал BBC World News серйозно порушив норми щодо управління радіо та телебаченням у своїх матеріалах, пов'язаних з Китаєм.

"Оскільки канал не відповідає вимогам до трансляції у Китаї як закордонний мовник, BBC World News не має права продовжувати свою роботу на території країни. NRTA не прийме заявку на трансляцію каналу на новий рік (за місячним стилем, прийнятим у Китаї - ред.)", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно інформаційне агентство BBC опублікувало інтерактивну карту, де були вказані міста, в яких проходили акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Включивши до списку російських міст Сімферополь та Севастополь.

РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден визнав Китай головним конкурентом Штатів у світі. При цьому він готовий співпрацювати з китайською владою. Раніше Байден розкритикував дії Пекіна, назвавши його "найбільш серйозним нашим конкурентом".

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Новини України КитайВВСБританська мовна корпорація BBC ("Бі-Бі-Сі")
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