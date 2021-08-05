RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай вивів на орбіту два мультимедійні супутники

Автор: Сергій Пишкін

Китай вивів на орбіту два мультимедійних супутники. Запуск ракети відбувся з космодрому Тайюань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Відомо, що супутники були запущені у космос о 14:01 за київським часом. Цього ж разу також використовувалась ракета-носій "Чанчжен-6".

Варто відзначити, що для вищезгаданої серії ракет-носіїв, сьогоднішній запуск став 382 за рахунком.

Нагадаємо, що РБК-Україна також розповідало про те, як Китай успішно вивів на орбіту супутник Тяньхуей I-04.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що Китай запустив у космос супутники дистанційного зондування Yaogan-30-09.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китайспутникракетаракета-носитель