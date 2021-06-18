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Китай успішно запустив супутники дистанційного зондування Yaogan-30-09

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Пекін, П'ятниця 18 червня 2021 19:42
Китай успішно запустив супутники дистанційного зондування Yaogan-30-09 Фото: Китай вивів на орбіту супутники Yaogan-30-09 (xinhuanet.com)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 18 червня, о 10:30 за київським часом, Пекін успішно вивів на навколоземну орбіту військові супутники для дистанційного зондування Yaogan-30-09. Запуск було здійснено ракетою-носієм CZ-2C.

Про це повідомляє інформаційне агентство країни "Сіньхуа".

Зазначається, що разом з супутниками дев’ятої серії сімейства Yaogan-30-09, Пекін прийняв рішення вивести на орбіту й "Tianqi-14" - супутник, що призначений для сканування "сліпих зон" Землі, які не охоплені іншими пристроями.

Китайська корпорація аерокосмічної науки та техніки відзначає, що їх супутники, в першу чергу, використовуватимуться для ретельного дослідження впливу зовнішнього електромагнітного поля та наступних випробувань.

Спроба запуску була запланована на 17 червня, втім, через закриття повітряного простору дощами, операцію довелося перенести на сьогодні.

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