Китай висунув США вимоги для нормалізації відносин: у списку скасування санкцій

"Ван і зазначив, що для врегулювання розбіжностей між двома країнами і запобігання подальшого погіршення або навіть виходу з-під контролю китайсько-американських відносин, Китай висунув три основні вимоги до США", - наголошується в документі.

Першою вимогою Пекіна до Вашингтону глава МЗС Китаю назвав неприпустимість втручання США у внутрішні справи країни.

Крім того, Китай "настійно закликав США якомога швидше скасувати всі односторонні санкції, високі мита і технологічну блокаду, введені проти КНР".

В якості третьої вимоги Ван і зазначив неприпустимість посягання США на національний суверенітет і територіальної цілісності Китаю.