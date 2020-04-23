Китай виділить 30 млн доларів ВООЗ

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки Хуа Чунинг заявила, що Китай виділить 30 млн доларів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомляє CNN.

При цьому він зазначив, що кошти будуть виділені на підтримку для боротьби з коронавірусом.

"Китай вирішив виділити ВООЗ ще 30 млн доларів готівкою для підтримки глобальної боротьби з COVID-19. Зокрема для зміцнення систем охорони здоров'я в країнах", - заявила Чунинг.

Вона додала, що 11 березня Китай виділив ВООЗ 20 млн доларів.

Нагадаємо, раніше прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна збільшує обсяг фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він зазначив, що Канада буде щорічно виділяти десятки мільйонів доларів на фінансування Організації.

Крім того, президент США Дональд Трамп звинуватила Всесвітню організацію охорони здоров'я в повільному реагуванні на спалах коронавіруса. Трамп заявив, що припиняє фінансування організації, оскільки ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність.

Додамо, що глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Німеччина готова збільшувати підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я.