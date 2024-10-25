Китай введет новые ограничения на поставку дронов в Россию

Как пишет издание, таким образом Китай стремится изобразить себя как нейтрального игрока на фоне продолжающейся войны в Украине.

В частности, в Министерстве торговли Китая заявили, что "четко сигнализируют о том, что китайские лидеры чувствительны к критике Запада" по поводу того, что экспорт из страны "поддерживает на плаву российскую военную экономику".

Также в субботу Китай обнародовал закон об экспортном контроле за товарами двойного назначения, который вступит в силу 1 декабря. Это следствие того, что США наложили санкции на две китайские компании за то, что они якобы помогали России создавать ударные беспилотники дальнего радиуса действия.

Согласно новым правилам, будет введена система лицензирования экспорта товаров двойного назначения, а также будет создан список товаров с ограниченным доступом. Также экспортеры таких товаров будут обязаны раскрывать конечных пользователей и целевое использование экспортируемых товаров.

"После кризиса в Украине Китай сделал несколько заявлений о контроле над беспилотниками и четко заявил, что гражданские дроны не должны незаконно использоваться в военных целях", - заявил на пресс-конференции в четверг представитель министерства торговли Хэ Ядун

Он добавил, что правоохранители ужесточили проверку экспортных лицензий на беспилотники и ужесточили проверки "незаконного экспорта".