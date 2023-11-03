Китай вмешивается в выборы в Тайване, - ISW

Коммунистическая партия Китая (КПК) вмешивается в выборы в Тайване, чтобы нанести ущерб шансам Демократической прогрессивной партии (ДПП) на победу на президентских и законодательных выборах 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войн (ISW).

КПК вмешивается в выборы в Тайване, чтобы предотвратить победу кандидата в президенты от ДПП Лай Чинг-то и сохранение большинства в Законодательном юане от ДПП. УПК рассматривает Лая и ДПП как "сепаратистов", угрожающих статус-кво, отмечают аналитики.

Представитель ДПП Чан Чи-хао утверждал, что УПК манипулировала опросами, использовала налоговые инспекции и расследование землеустройства, заставляла тайваньских бизнесменов высказывать прокитайскую политическую позицию, субсидировала авиабилеты тайваньским прокитайским деятелям для возвращения на Тайвань и использовала другие формы экономического и военного.

"Налоговые проверки и расследование землеустройства" касаются расследований КНР от 22 октября по Foxconn, компании, основанной независимым кандидатом в президенты Терри Гоу. Эти расследования создают финансовый стимул для Гоу выполнять цели УПК, чтобы успокоить следователей.

Бюро расследований Министерства юстиции (MJIB) Республики Китай (ROC) также изъяло незаконные входящие денежные переводы на сумму 354,6 миллиона долларов США и предупредило, что неопределенные иностранные субъекты используют дистанционное финансирование, ставки в Интернете и когнитивную войну, чтобы повлиять на президентские и парламентские выборы в январе 2024г.

MJIB не уточнило происхождение незаконных денежных переводов, но заявило, что усилит мониторинг граждан КНР, приезжающих на Тайвань под предлогом "социального взаимодействия". В MJIB заявили, что неизвестные организации используют оффшорное финансирование от денежных переводов, чтобы делать пожертвования политическим кандидатам из-за тайваньских бизнесменов.

29 октября неназванный тайваньский "высокопоставленный чиновник" заявил, что Исполнительный юань создал специальную группу по борьбе с дезинформацией о выборах со стороны КНР. Чиновник сказал, что КНР построила сеть в религиозных общинах Тайваня и через эти общины распространяется дезинформация.

Напряженность между Китаем и Тайванем

Отметим, что между Китаем и Тайванем в последнее время усиливается напряженность. Китайские военные регулярно проводят учения вокруг острова, где, в частности, отрабатывают его блокаду.

По информации американской разведки, Пекин готовится захватить Тайвань силой , но все же предпочитает мирное воссоединение.

При этом президент США Джо Байден считает вторжение Китая в Тайвань маловероятным из - за экономических проблем.

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