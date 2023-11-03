Китай втручається в вибори у Тайвані, - ISW

Комуністична партія Китаю (КПК) втручається у вибори в Тайвані, щоб зашкодити шансам Демократичної прогресивної партії (ДПП) на перемогу на президентських і законодавчих виборах 13 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війн и (ISW).

КПК втручається у вибори в Тайвані, щоб запобігти перемозі кандидата в президенти від ДПП Лай Чінг-те та збереженню більшості у Законодавчому юані від ДПП. КПК розглядає Лая та ДПП як "сепаратистів", які загрожують статус-кво, зазначають аналітики.

Представник ДПП Чан Чі-хао стверджував, що КПК маніпулювала опитуваннями, використовувала податкові інспекції та розслідування землеустрою, змушувала тайванських бізнесменів висловлювати прокитайську політичну позицію, субсидувала авіаквитки тайванським прокитайським діячам для повернення на Тайвань та використовувала інші форми економічного і військового примусу для втручання у вибори.

"Податкові перевірки та розслідування землеустрою" стосуються розслідувань КНР від 22 жовтня щодо Foxconn, компанії, заснованої незалежним кандидатом у президенти Террі Гоу. Ці розслідування створюють фінансовий стимул для Гоу виконувати цілі КПК, щоб заспокоїти слідчих.

Бюро розслідувань Міністерства юстиції (MJIB) Республіки Китай (ROC) також вилучило незаконні вхідні грошові перекази на суму 354,6 мільйонів доларів США і попередило, що невизначені іноземні суб’єкти використовують дистанційне фінансування, ставки в Інтернеті та когнітивну війну, щоб вплинути на президентські та парламентські вибори в січні 2024 року.

MJIB не уточнило походження незаконних грошових переказів, але заявило, що посилить моніторинг громадян КНР, які приїжджають на Тайвань під приводом "соціальної взаємодії". У MJIB заявили, що невідомі організації використовують офшорне фінансування від грошових переказів, щоб робити пожертви політичним кандидатам через тайванських бізнесменів.

29 жовтня неназваний тайванський "високопоставлений урядовець" заявив, що Виконавчий юань створив спеціальну групу для боротьби з дезінформацією про вибори з боку КНР. Чиновник сказав, що КНР побудувала мережу в релігійних громадах Тайваню і через ці громади поширюється дезінформація.

Напруженість між Китаєм та Тайванем

Зазначимо, між Китаєм та Тайванем останнім часом посилюється напруженість. Китайські військові регулярно проводять навчання навколо острова, де, зокрема, відпрацьовують його блокаду.

За інформацією американської розвідки, Пекін готується захопити Тайвань силою, але все ж таки віддає перевагу мирному возз'єднанню.

При цьому президент США Джо Байден вважає вторгнення Китаю до Тайваню малоймовірним через економічні проблеми.

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