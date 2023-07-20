ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай отреагировал на повреждение своего консульства в Одессе из-за удара россиян

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 20:39
Китай отреагировал на повреждение своего консульства в Одессе из-за удара россиян Фото: Китай отреагировал на повреждение своего консульства в Одессе из-за удара россиян (t.me/odeskaODA)
Автор: Иван Носальский

Китай подтвердил повреждение своего консульства в Одессе в результате атаки россиян. Страна обещает обеспечить безопасность своих представительств в Украине.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть стены и оконные стекла. Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал", - рассказал спикер.

По его словам, Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с Россией и Украиной.

"Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", - добавил он.

Атака на Одессу

Напомним, сегодня, 20 июля, российские оккупанты били по Одессе при помощи ракет и дронов. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

Более детально об ударе россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Китай Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию