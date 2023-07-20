Китай отреагировал на повреждение своего консульства в Одессе из-за удара россиян
Китай подтвердил повреждение своего консульства в Одессе в результате атаки россиян. Страна обещает обеспечить безопасность своих представительств в Украине.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.
"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть стены и оконные стекла. Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал", - рассказал спикер.
По его словам, Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с Россией и Украиной.
"Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", - добавил он.
Атака на Одессу
Напомним, сегодня, 20 июля, российские оккупанты били по Одессе при помощи ракет и дронов. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.
Более детально об ударе россиян можете узнать в материале РБК-Украина.
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