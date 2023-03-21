Китай отправил России беспилотники и запчасти к ним на 12 млн долларов, - NYT

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ и Китай не приостановили "тихое сотрудничество" в военной сфере. Согласно официальным данным российской таможни, за последний год Китай продал России беспилотники и запчасти к ним на сумму более 12 млн долларов.

Издание отмечает, что неизвестно, содержат ли переданные РФ китайские беспилотники американские технологии.

Россия получила больше дронов от китайской DJI. Компания является одним из самых известных в мире производителем беспилотников. Продукты компании поступали в РФ через мелких посредников и экспортеров.

"Официальные продажи, вероятно, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные России страны, такие как Казахстан, Пакистан и Беларусь", - говорится в сообщении.

В NYT напомнили, что США ввели санкции против китайских компаний, которые поставляют России дроны или обходят экспортный контроль. Однако, по данным издания, усилия изолировать Россию от технологий, усложняются доминированием Китая в глобальной цепочке поставок электроники.

В общей сложности почти на 2 млн долларов, последняя партия была отгружена в феврале 2023 года.