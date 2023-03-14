Снаряды, дроны и не только. Эксперт рассказал, каким оружием Китай может помочь РФ

В США считают, что Китай раздумывает над отправкой артиллерийских снарядов России, чтобы помочь в войне против Украины. Однако, если Пекин решится предоставить военную помощь, российские запросы не ограничатся только боеприпасами.

По мнению американских официальных лиц, Китай все еще раздумывает над вопросом военной помощи РФ, в частности над отправкой артиллерийских снарядов калибров 122-мм и 152-мм.

"Что касается снарядов, у Китая действительно много боеприпасов 122-го и 152-го калибров, и Россия нуждается в большом их количестве. Такие поставки могут усилить наступательный потенциал, поэтому она ищет, где можно их раздобыть", - сказал Мусиенко.

Пр этом Китай имеет и другое вооружение, в котором могла бы быть заинтересована Россия. Речь идет о реактивной артиллерии, стрелковом оружии и беспилотниках. Более того, Россия могла бы получить оборудование для производства, например, высокоточных крылатых ракет.

По мнению эксперта, Китай не стремится к большой войне, однако пытается оградить РФ от поражения, чтобы показать, что авторитарные режимы тоже имеют право на жизнь и способны находить выход из ситуации военным путем. Мусиенко также подчеркивает, что Китай, если даже и рассматривает возможность военной поддержки РФ, то не для победы в войне или значительных продвижений в Украине.

Пока Китай не принял финальное решение о помощи России, поскольку поддержка Москвы может подорвать его амбиции на роль нейтрального посредника и поставить под сомнение серьезность "мирных инициатив".