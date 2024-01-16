Китай не ответил, почему не принимал участия в заседании по украинской формуле мира в Давосе

Спикер министерства Мао Нин отметила, что "позиция Китая относительно "кризиса" в Украине является последовательной и четкой, которая сосредоточена на содействии переговорам о мире".

"После полной эскалации кризиса в Украине Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами, включая Украину. Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, и мы приветствуем и поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира", - сказала она.

Относительно того, просила ли Украина о встрече президента Владимира Зеленского и главы китайской делегации Ли Цяна в Давосе, спикер отметила, что такой информации у нее нет.

Что предшествовало

В швейцарском Давосе на четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран представили пять пунктов формулы мира.

В частности, по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.

Однако представители Китая не присутствовали на заседании по украинской формуле мира.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает: