Китай отогнал японское рыболовное судно с оспариваемых островов

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Речь идет об островах, которые КНР называет Дяоюйдао, а Япония - Сэнкаку.

Китайская сторона, зафиксировавшая японское судно возле них, предприняла "необходимые меры контроля" и отогнало его с "территориальных вод" вокруг островов, говорится в сообщении государственных СМИ.

"Мы призываем японскую сторону немедленно прекратить все незаконные действия в водах и обеспечить недопущение повторения подобных инцидентов", - заявил официальный представитель морской полиции Китая Гань Юй.

Спорные острова

Острова Дяоюйдао / Сэнкаку в Восточно-Китайском море являются предметом давних споров между странами. Они являются камнем преткновения в двусторонних отношениях Китая и Японии уже десятки лет.

Спорные острова Сэнкаку (Дяоюйдао) (фото: скрин google.com/maps)

С конца 1960-х годов Япония установила над спорными островами Сенкаку в Восточно-Китайском море свою зону ПВО, поэтому не признает перекрывающую ее китайскую зону. Напротив, пресс-секретарь Минобороны КНР заявил: "Японии следует самой отменить свою зону ПВО, которая действует уже 44 года. Тогда и мы отменим свою и пересмотрим нашу позицию".

Проблема спорных территорий в Восточно-Китайском море назревает с 1992 года - и Пекин, и Токио претендуют на необитаемые острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), которые в настоящий момент контролируются Японией.

В 1945 году, после того как Япония проиграла войну, острова Сенкаку вместе с Окинавой оказались под юрисдикцией США, но в начале 1970-х гг. были возвращены Японии. 20 лет спустя Китай объявил эту территорию "исконно китайской".

Конфликт вновь разгорелся 23 ноября 2013 года, когда Китай объявил вокруг спорных островов свою зону ПВО.