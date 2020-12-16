Китай повернув на Землю зонд зі зразками місячного ґрунту

Китай заявив про повернення на Землю космічного зонду Chang'e-5. Зонд доставив на Землю зразки місячного грунту.

Про це повідомляє китайське агенство Xinhuanet.

Xinhuanet,

Нагадаємо, запуск китайського космічного зонду Chang'e-5 на Місяць відбувся 24 листопада. В рамках космічної місії планувалося зібрати зразки поверхні Місяця, після чого доставити їх на Землю.

Як писало РБК-Україна, про успішну посадку космічного зонду Chang'e-5 на Місяць Китай заявив 1 грудня. Після посадки робототехніка почала збирати місячний ґрунт.

Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна" ви можете прочитати про плани США щодо освоєння космосу.