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Китай збільшить оборонні витрати

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Витрати Китаю на військові цілі тривалий час не перевищують 1,3% ВВП країни

На потреби оборони проектом бюджету Китаю передбачено виділити 1 трлн 258 млрд юанів (178,16 млрд доларів), що на 6,6% більше, ніж у минулому році. Проект має бути затверджений на сесії ВЗНП (Всекитайські збори народних представників, - ред.).

Про це повідомляє Economic Times.

Як заявив офіційний представник сесії ВЗНП Чжан Есуй, витрати Китаю на військові цілі тривалий час не перевищують 1,3% ВВП країни, "що значно нижче 2,6% середньосвітового рівня".

"Якщо ж порівняти витрати Китаю з витратами першої у військовому відношенні держави, то в 2019 році китайські витрати становили лише 1/3 частина від витрат цієї країни, а якщо порахувати їх на душу населення, то цей показник складе 1/17 частину", - сказав чиновник.

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Крім того, прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що до 2020 року через проблеми, які викликала епідемія коронавірусу, цілі росту ВВП країни не встановлюються.

Нагадаємо, в минулому році витрати на оборону у всьому світі склали 1,917 трильйона доларів, це найбільша сума, витрачена на оборону з моменту початку досліджень в 1988 році.

Автор: Анастасия Рокитна