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Китай стверджує, що не допомагав Росії зброєю у війні проти України

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Україна, Неділя 12 червня 2022 23:05
Китай стверджує, що не допомагав Росії зброєю у війні проти України Фото: Вей Фенхе (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Пекін не допомагав Росії зброєю у війні проти України. А китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".

Про це на щорічній конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

"Дозвольте прояснити щодо України: Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки", - сказав Вей, відповідаючи на питання про посилення зв'язків Китаю та РФ.

За словами міністра, китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".

"Воно не спрямоване проти будь-якої третьої країни", - сказав Вей, додавши водночас, що відносини та співпраця між КНР та РФ зростатимуть.

Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.

Нагадаємо, днями міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Пекін без вагань розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

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