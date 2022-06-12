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Китай утверждает, что не помогал России оружием в войне против Украины

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Украина, Воскресенье 12 июня 2022 23:05
Китай утверждает, что не помогал России оружием в войне против Украины Фото: Вэй Фенхе (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. А китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

Об этом на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил китайский министр обороны Вэй Фенхе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

"Позвольте прояснить относительно Украины: Китай никогда не оказывал России материальной поддержки", - сказал Вэй, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

По словам министра, китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

"Оно не направлено против какой - либо третьей страны", - сказал Вэй, добавив в то же время, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.

Вэй Фенхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организуя международные санкции против России.

Напомним, на днях министр обороны Китая Вэй Фенхе во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Пекин без колебаний начнет войну если Тайвань объявит независимость.

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