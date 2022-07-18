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Китай стверджує, що не буде "сидіти склавши руки", спостерігаючи за війною в Україні

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Пекін, Понеділок 18 липня 2022 05:41
Китай стверджує, що не буде "сидіти склавши руки", спостерігаючи за війною в Україні Фото: глава МЗС Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив в ході переговорів з угорським колегою Петером Сійярто, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю.

Ван І зазначив, що криза навколо України зробила серйозний вплив не тільки на Європу, але і на весь світ.

Він підкреслив, що Китай не належить до країн, залучених в ситуацію з Україною, проте не має наміру "сидіти склавши руки, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь".

За словами міністра, сторони конфлікту мають обговорити створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру і безпеки.

Він знову закликав сторони до переговорів.

Нагадаємо, Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої відносини з Росією.

Раніше лідери країн G7 закликали Китай натиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України.

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