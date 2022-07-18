ru ua
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китай утверждает, что не будет "сидеть сложа руки", наблюдая за войной в Украине

Новина українською →
Пекин, Понедельник 18 июля 2022 05:41
Китай утверждает, что не будет "сидеть сложа руки", наблюдая за войной в Украине Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.

Ван И отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.

Он подчеркнул, что Китай не относится к странам, вовлеченным в ситуацию с Украиной, однако не намерен "сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь".

По словам министра, стороны конфликта должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира и безопасности.

Он снова призвал стороны к переговорам.

Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией.

Ранее лидеры стран G7 призывали Китай нажать на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
Зеленский назвал причину решения по Венедиктовой и Баканову
Зеленский назвал причину решения по Венедиктовой и Баканову
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года