Китай тайно следил за британскими дипломатами, - СМИ

Сотрудники британской разведки из-за растущей озабоченности шпионского программного обеспечения разобрали правительственную машину. В ходе операции было найдено скрытое китайское устройство отслеживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на I NEWS.
В ходе проверки
Китайские официальные лица отвергли все обвинения как "безосновательные и чистые слухи".
"Мы решительно против политических манипуляций по поводу нормального экономического и торгового сотрудничества или любой дискредитации китайских предприятий", - заявили в Китае.
Напомним, в декабре Великобритания отказала Китаю в строительстве гигантского посольства.
Ранее мы сообщали, что премьер Британии Риши Сунак заявил, что Китай представляет угрозу для их страны, однако подчеркнул, что сможет вести с Пекином переговоры о глобальных проблемах, таких как изменение климата или война России против Украины.
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