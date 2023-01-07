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Китай тайно следил за британскими дипломатами, - СМИ

Фото: Китай тайно следил за британскими дипломатами (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сотрудники британской разведки из-за растущей озабоченности шпионского программного обеспечения разобрали правительственную машину. В ходе операции было найдено скрытое китайское устройство отслеживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на I NEWS.

В ходе проверки

Китайские официальные лица отвергли все обвинения как "безосновательные и чистые слухи".

"Мы решительно против политических манипуляций по поводу нормального экономического и торгового сотрудничества или любой дискредитации китайских предприятий", - заявили в Китае.

Напомним, в декабре Великобритания отказала Китаю в строительстве гигантского посольства.

Ранее мы сообщали, что премьер Британии Риши Сунак заявил, что Китай представляет угрозу для их страны, однако подчеркнул, что сможет вести с Пекином переговоры о глобальных проблемах, таких как изменение климата или война России против Украины.

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