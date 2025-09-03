Китай тайно вооружает Россию, - The Telegraph

Россия терроризирует Украину камикадзе-дронами днем и ночью

Как отмечает издание, Россия использует сотни дронов-камикадзе, которые перегружают систему ПВО Украины и наносят удары по военным и гражданским объектам. Количество таких атак значительно возросло этим летом.

Несколько дней назад Москва запустила около 600 дронов за одну ночь - это второе по масштабу воздушное нападение со времени вторжения в феврале 2022 года.



telegraph.co.uk

Пока нет признаков того, что атаки уменьшатся. Украинская разведка сообщает, что Россия планирует к концу года построить два миллиона FPV-дронов, а также по 30 тысяч дальнобойных и 30 тысяч дронов-имитаторов.

В то время как Путин принимает участие в военном параде с Си Цзиньпином в Китае, выяснилось, что именно Пекин обеспечивает Москву комплектующими для боевых дронов.

Китай поставляет детали для российских боевых дронов

По данным The Telegraph, китайские компании поставили российских фирмам, находящимся под санкциями, деталей и материалов на сумму не менее 55 млн евро с 2023 по 2024 год. Около четверти этой суммы - 12,5 млн евро - пошли на предприятия, выпускающие иранские дроны Shahed на особой экономической зоне в Алабуге.



telegraph.co.uk

В экспортируемых из Китая товарах - двигатели для самолетов, микрочипы, металлические сплавы, объективы камер, стекловолокно, связующие для стекловолокна и углеродные нити - все необходимые компоненты для производства дронов. Было выявлено 97 китайских поставщиков.



Китай официально декларирует нейтралитет, но поставки компонентов говорят о тесном военном сотрудничестве с Россией. Украинские военные находят китайские детали на сбитых российских дронах. Один из украинских пилотов отметил: "У нас постоянно появляются платы и чипы, которые явно из Китая, с китайскими надписями."

Поддержка Китая и экономические интересы

Китай избегает прямого участия в войне, чтобы не рисковать своими стратегическими интересами. Вместо этого Пекин поддерживает Москву через экспорт товаров двойного назначения и рекордный двусторонний товарооборот в 240 млрд евро в 2024 году.

По словам экспертов, стабильные отношения с Россией жизненно важны для экономики Китая, учитывая общую границу длиной 4,1 тысячи километров.

Китайская позиция позволяет обвинять Запад в эскалации конфликта, заявляя, что Пекин не предоставляет России военную поддержку. По словам аналитиков, это своего рода прикрытие и возможность отрицать прямое участие.

Производство дронов и роль Китая

В начале июля министр иностранных дел Китая Ван И предупредил европейцев, что Китай не может позволить России проиграть войну, так как это позволит США сосредоточиться на Китае. На следующий день украинский министр иностранных дел Андрий Сибига показал в соцсетях детали с китайской маркировкой, снятые с российского дрона Geran-2.



Китайские компании поставляют широкий спектр материалов - от стекловолокна и углеродного волокна до двигателей и комплектующих для самолетов - российским заводам в Алабуге, которые выпускают дроны Geran, Garpiya и Gerbera, основанные на иранских чертежах. За первое полугодие 2024 года производство дронов Garpiya превысило 2000 единиц, что больше, чем годовой объем предыдущих лет.

Война и дальнейшее сотрудничество

Дроны позволяют России преодолевать украинскую ПВО и наносить удары по критической инфраструктуре, усиливая психологическое давление на население. Аналитики считают, что реальные объемы китайских поставок в Россию выше официальных данных, а Пекин неоднократно пытался обходить санкции, маскируя поставки.

Эксперты отмечают, что через третьи страны компоненты и запчасти попадают в Россию, несмотря на запреты. Поток этих деталей недостаточно пресекается.

С начала войны Китай продолжает избегать осуждения России. Перед началом вторжения Путин был принят в Пекине на Олимпиаде. В марте 2022 года Китай воздержался при голосовании по резолюции ООН, осуждающей агрессию. В 2024 году Пекин якобы позволил России создать на своей территории производство дальнобойных дронов.